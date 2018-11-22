20:22 | Футбол — РПЛ

"Жду тебя с мамой на "Локо". Маликов обратился к фанатам железнодорожников

Обсудить
1

Известный российский певец Дмитрий Маликов обратился к болельщикам "Локомотива" перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Урала", который состоится 23 ноября. Исполнитель выступит на "РЖД Арене" перед этой игрой. 

- Давно что-то я не собирал стадионов. Жду тебя завтра, 23 ноября, с мамой на "Локо". До завтра! - сказал Маликов в видеообращении, опубликованном в официальном Твиттере красно-зеленых. 

"Локомотив" занимает 3-е местро в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 14 туров.

Локомотив - Урал

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кто главный претендент на золото в чемпионате России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
1
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...