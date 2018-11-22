"Жду тебя с мамой на "Локо". Маликов обратился к фанатам железнодорожников

Известный российский певец Дмитрий Маликов обратился к болельщикам "Локомотива" перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Урала", который состоится 23 ноября. Исполнитель выступит на "РЖД Арене" перед этой игрой.

- Давно что-то я не собирал стадионов. Жду тебя завтра, 23 ноября, с мамой на "Локо". До завтра! - сказал Маликов в видеообращении, опубликованном в официальном Твиттере красно-зеленых.

Уже больше недели @DmitryMalikov строит планы собрать нас всех на "РЖД Арене".

Поддерживаем маэстро и призываем вас не забыть взять на игру маму 😍#ЛокоУрал уже завтра! pic.twitter.com/kvJwDZveiv – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 ноября 2018 г.

"Локомотив" занимает 3-е местро в турнирной таблице, имея в активе 25 очков после 14 туров.

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