"Жарю мясо". Луиз Адриану – о том, как празднует Рождество

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану​ рассказал, как отмечает католическое Рождество в Бразилии, сообщает официальный сайт красно-белых.

– Примерный план такой. Ко мне приедет много гостей. Где-то человек 45. Я буду в игровых шортах, потому что жарко. Бассейн, жарим мясо. Дети бегают кругом. Ближе к вечеру переоденемся, соберемся за праздниным столом. После полуночи откроем подарки. Порадуемся и поздравим друг друга с Рождеством. И будем продолжать делать то, что делали днем, – сказал Адриану в видео на официальном сайте "Спартака".

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