"Жарю мясо". Луиз Адриану – о том, как празднует Рождество

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану рассказал, как отмечает католическое Рождество в Бразилии, сообщает официальный сайт красно-белых.
– Примерный план такой. Ко мне приедет много гостей. Где-то человек 45. Я буду в игровых шортах, потому что жарко. Бассейн, жарим мясо. Дети бегают кругом. Ближе к вечеру переоденемся, соберемся за праздниным столом. После полуночи откроем подарки. Порадуемся и поздравим друг друга с Рождеством. И будем продолжать делать то, что делали днем, – сказал Адриану в видео на официальном сайте "Спартака".
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🎥 Спартаковские легионеры рассказывают о традициях встречи Рождества в своих странах и поздравляют всех красно-белых с наступающим Новым годом! 🎄 🎁#Спартак #Spartak– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 24 декабря 2018 г.
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