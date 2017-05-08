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Жанни Брюно: "Победа "Крыльев" над "Уралом" - это просто что-то нереальное"

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Нападающий "Крыльев Советов" Жанни Брюно после матча 27-го тура чемпионата России над "Уралом" (3:1) заявил, что посвящает добытую победу болельщикам. Также бельгиец, оформивший дубль, отметил хорошие взаимодействия на поле с форвардом Кристианом Паскуато, который дважды ему ассистировал.

 
Сегодня. Екатеринбург. "Урал" - "Крылья Советов" - 1:3. Гостям удалось добыть победу и оттолкнутся ото дна.Паскуато спас "Крылья" от катастрофы

– Это просто что-то нереальное, – цитирует клубная пресс-служба Брюно. – Вся команда очень рада. Победы всегда радуют и заряжают позитивом. Не только нас, но и болельщиков, которым мы хотим сказать спасибо, посвятить эту победу им, а также поздравить с днем рождения клуба всех, кто причастен к "Крыльям".

– Кристиан Паскуато вновь отдавал вам голевые передачи, как и в игре с "Анжи". Кажется, у вас с ним идеальная взаимосвязь.

– Мы с Паскуато очень хорошие друзья как на поле, так и за его пределами. И когда доводится играть на поле вместе, это всегда хорошо отражается на результатах и игре. Потому что мы знаем возможности друг друга, понимаем друг друга и можем взаимодействовать в игре хоть с закрытыми глазами.

– Что вы показывали на камеру после своих забитых голов?

– Я показывал руками букву "М" своей девушке. Ее имя начинается на эту букву – Мэрион. И еще один жест празднования был посвящен моей дорогой сестре.

Трансляция матча "Урал" – "Крылья Советов"

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14870

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