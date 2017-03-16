Жанни Брюно: "Нужно верить, что "Крылья" могут победить "Ростов"

Нападающий "Крыльев Советов" Жанни Брюно дал понять, что полностью восстановился после повреждений. Игрок из-за травмы не играл с сентября 2016 года и только накануне начал заниматься в общей группе.

– В сентябре на одной из тренировок я повредил лодыжку и начал лечение, - цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Брюно. - В январе я начал заниматься с командой на сборах и спустя неделю у меня появились проблемы с пяткой. Я улетел в Мюнхен, где проходил восстановление в течение нескольких недель. Сейчас я чувствую себя лучше, снова тренируюсь с командой и стараюсь набрать оптимальную форму.

– В воскресенье "Крылья" сыграют с "Ростовом". Чем силен этот коллектив?

– Это хорошая команда. В прошлом году они здорово выступили в чемпионате России. "Ростов" получил хороший опыт, играя в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Причем они неплохо выступили в обоих турнирах. Против "Ростова" тяжело играть, потому что они хорошо защищаются и ловят соперника на контратаках. Я думаю, что нам предстоит непростой матч. Но мы должны проявить наши лучшие качества и выйти на поле с отличным настроем. Нужно верить, что можем победить "Ростов" и все для этого сделать.

– "Крылья" сыграют этот матч на домашнем стадионе. Это дает дополнительную мотивацию?

– Безусловно. Все очень довольны, ведь мы наконец-то встретимся с нашими болельщиками. Для нас очень важно играть именно для них, ведь они помогают нам побеждать. Надеемся выиграть первый домашний матч после возобновления чемпионата.