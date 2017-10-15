Жан Маер: "Решение о пенальти в матче с "Рубином" принял Кучук"

Полузащитник "Ростова" Жан Маер извинился перед болельщиками на то, что не забил пенальти в матче 13-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:1). Он отметил, что решение передать право пробития 11-метрового ему принял главный тренер Леонид Кучук. Удар хотел нанести Мусса Думбья.

— Считаю, что "Ростов" в этом матче выглядел гораздо лучше соперника, но к сожалению результат оказался для нас не очень хорошим. Нам нужно прибавлять и стараться победить в следующих играх, – приводит DonNews слова Маера. - Пенальти? Тренер решил, кто должен бить пенальти. Мне сегодня не повезло, поэтому хочу извиниться перед командой и болельщиками.

Трансляция матча "Ростов" - "Рубин"