Жамалетдинов забил гол в первом матче в стартовом составе ЦСКА

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов забил гол в первом матче в стартовом составе за армейскую команду. Форвард открыл счет на 52-й минуте встречи 9-го тура чемпионата России против "Амкара". Отметим, что для Жамалетдинова этой первый гол в составе основной команды красно-синих.

Трансляция матча "Амкар" - ЦСКА