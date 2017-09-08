Жамалетдинов забил гол в первом матче в стартовом составе ЦСКА

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов забил гол в первом матче в стартовом составе за армейскую команду. Форвард открыл счет на 52-й минуте встречи 9-го тура чемпионата России против "Амкара". Отметим, что для Жамалетдинова этой первый гол в составе основной команды красно-синих.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #АмкарЦСКА 0:1 52' Тимур Жамалетдинов pic.twitter.com/bHZgsAE1ZV– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 8 сентября 2017 г.
Трансляция матча "Амкар" - ЦСКА
htwnd
Молоток, парень. Чалов, смотри и учись!
19:00