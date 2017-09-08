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18:39 | Футбол — РФПЛ

Жамалетдинов забил гол в первом матче в стартовом составе ЦСКА

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Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов забил гол в первом матче в стартовом составе за армейскую команду. Форвард открыл счет на 52-й минуте встречи 9-го тура чемпионата России против "Амкара"Отметим, что для Жамалетдинова этой первый гол в составе основной команды красно-синих.

 

Трансляция матча "Амкар" - ЦСКА

 

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