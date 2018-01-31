14:47 | Футбол — РФПЛ

Жамалетдинов приступил к индивидуальной работе на сборе ЦСКА в Кампоаморе


Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, получивший травму на первом сборе армейцев в Кампоаморе, приступил к индивидуальной работе на поле. Как сообщает пресс-служба красно-синих, у форварда диагностирована травма связок голеностопа.

​Напомним, ранее по индивидуальной программе на поле начал тренироваться Алексей БерезуцкийВо время сбора красно-синие проведут еще две контрольные встречи, которые пройдут 2 и 6 февраля. 29 января ЦСКА сыграл с "Пястом" (0:0).

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