Жамалетдинов приступил к индивидуальной работе на сборе ЦСКА в Кампоаморе

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, получивший травму на первом сборе армейцев в Кампоаморе, приступил к индивидуальной работе на поле. Как сообщает пресс-служба красно-синих, у форварда диагностирована травма связок голеностопа.

​Напомним, ранее по индивидуальной программе на поле начал тренироваться Алексей Березуцкий. Во время сбора красно-синие проведут еще две контрольные встречи, которые пройдут 2 и 6 февраля. 29 января ЦСКА сыграл с "Пястом" (0:0).