"Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан". Бывшая жена - об Аршавине

Журналистка и модель Алиса Казьмина, ранее сообщившая о разводе с бывшим нападающим "Зенита" и сборной России Андреем Аршавиным, обвинила спортсмена в несерьезном отношении к семейным ценностям.

– Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан. Может, еще включится здравый ум, – цитирует Казьмину starhit.ru. - Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел. Для него ребенок – это секс. А менять спутниц – обычное дело. Наверное, там уже новая романтика – коньки, отели, прогулки.

Напомним, ранее сообщалось, что Аршавин после возвращения в Санкт-Петербург провел одну из ночей в стриптиз-клубе, целовался с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях, за которую не заплатил. В конце 2018 года 37-летний футболист завершил карьеру в "Кайрате".

Аршавин до женитьбы на Казьминой жил в гражданском браке с Юлией Барановской. У пары – трое детей, которые после разрыва остались с матерью. У Алисы до встречи с экс-капитаном сборной России в предыдущем браке родились двое детей.