"Зенит" завтра сыграет "Расингом Фонди"

"Зенит" завтра, 27 февраля, проведет контрольный матч с клубом "Расинг Фонди", выступающим в серии С, третьем дивизионе первенства Италии, информирует официальный сайт клуба. Матч пройдет в городе Фонди и начнется в 17.00 по московскому времени.

Напомним, "Зенит" продолжает подготовку к возобновлению чемпионата России в Риме с 25 февраля. Следующий официальный матч в рамках 21-го тура премьер-лиги команда проведет 3 марта на "Санкт-Петербурге" против "Амкара".