"Зенит" завершил первые сборы и получит три выходных

"Зенит"​ завершил первые тренировочные сборы в Австрии, информирует официальный сайт клуба. Сине-бело-голубые провели заключительную тренировку и отправились в аэропорт.

Команда прибыла в Миттерзилль 17 июня, где в течение двух недель провела 20 тренировок и контрольный матч против "Пинцгау", в котором одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Олега Шатова.



Сегодня команда вернется в Петербург и получит три выходных дня. 3 июля "Зенит" отправится на вторые тренировочные сборы в австрийский Китцбюэль. 8 июля команда Сергея Семака встретится с московским "Динамо".