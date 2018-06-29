17:37 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" завершил первые сборы и получит три выходных


"Зенит"​ завершил первые тренировочные сборы в Австрии, информирует официальный сайт клуба. Сине-бело-голубые провели заключительную тренировку и отправились в аэропорт.

Команда прибыла в Миттерзилль 17 июня, где в течение двух недель провела 20 тренировок и контрольный матч против "Пинцгау", в котором одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Олега Шатова.

Сегодня команда вернется в Петербург и получит три выходных дня. 3 июля "Зенит" отправится на вторые тренировочные сборы в австрийский Китцбюэль. 8 июля команда Сергея Семака встретится с московским "Динамо".

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-06-29-zenit-zavershil-pervye-gazprom-trenirovochnye-sbory-v-avstrii.htm

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