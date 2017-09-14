"Зенит" заработал рекордную сумму на билетах на матч со "Спартаком"

Руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо сообщила, что клуб заработал на продаже билетов на матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) рекордные 110 миллионов рублей. Однако, по ее словам, для клуба в этом сезоне приоритет – не коммерциализация матчей, а продвижение продукта на новом стадионе, информируют "Ведомости". Этим она объяснила минимальную стоимость билетов в 200 рублей на последние матчи клуба.
Дополнительная информация
https://www.vedomosti.ru/business/news/2017/09/14/733807-zenit-spartakom?utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3DVedomostiPublic
.KiddoK.
Millwall82======написано же русским по белому,-200р на последние матчи Зенита! Утрех, Ростов,сейчас на Уфу можно по 200р билет купить,причем здесь матч со Спартаком,какое заблуждение??!! Естественно на ЦСКА и Локо цена будет выше,и это нормально. Зато Зенит по 50000 зрителей и на Спартак и на Терек с Ростовом собирает,а в Москве на Спартак - ЦСКА 40000 собрать не могут.
17:31
эдпитер
уважаемые авторы! Пишите точно и не вводите в заблуждение! Билеты по 200 рублей есть ТОЛЬКО на сектора за воротами на втором ярусе!!! Уже на виражах и в центре на ВТОРОМ ярусе билеты по 1000-1800!!! А про первый ярус я уже и не говорю, там до 7000 руб (причем раскупают). А то сейчас москвабадские с ехидными комментариями про 200 рублей нахлынут.))))) У нас в Питере посещаемость и выручка лучшие, чем у следующих трех клубов вместе взятых))))
17:28
MIKE-BEST
В следующем году , после открытия станции метро "Новокрестовская" , непосредственно рядом с метро , народу должно ещё прибавиться. Ходил на несколько матчей , так неудобно топать 3 километра до шаттла , чтобы доехать до Чкаловской.
17:03
Millwall82
кхм на матч с Спартаком билеты стоили от 1.200 рублей. Не вводите в заблуждение.
16:48