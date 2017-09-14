"Зенит" заработал рекордную сумму на билетах на матч со "Спартаком"

Руководитель департамента по связям с общественностью "Зенита" Жанна Дембо сообщила, что клуб заработал на продаже билетов на матч 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) рекордные 110 миллионов рублей. Однако, по ее словам, для клуба в этом сезоне приоритет – не коммерциализация матчей, а продвижение продукта на новом стадионе, информируют "Ведомости". Этим она объяснила минимальную стоимость билетов в 200 рублей на последние матчи клуба.