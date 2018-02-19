12:45 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" заработал 101 миллион евро за участие в еврокубках за 5 лет, ЦСКА - 74 миллиона

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Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в период с 2012 по 2016 года заработали за участие в еврокубках 272,6 миллиона евро, сообщается в комплексном исследовании экономики российского футбола.

Больше всех заработал "Зенит" – 101 миллион евро. На втором месте по этому показателю идет ЦСКА – 74 миллиона. (Павел ГУРЕВИЧ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Ю.Ю.

Нефилим _______________ Так ведь основные бонусы дают за победы и ничьи в группе, а так же выход в плей-офф. У ЦСКА, за этот период, 5 побед, 5 ничьих и 1 один выход из группы. У Зенита 12 побед, 8 ничьих и 3 выхода в 1/8. Дальше простая арифметика.

15:24

Нефилим

А как это может быть? Если ЦСКА всегда проходил в групповую стадию ЛЧ, получая бонусные, а Зенит два последних года - мимо?

15:04

Тимурленг

146 только один человек может получить) ну максимум двое их таких на всю страну))

13:11

shpasic

странно, что не 146.))

12:58

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