"Зенит" заработал 101 миллион евро за участие в еврокубках за 5 лет, ЦСКА - 74 миллиона

Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в период с 2012 по 2016 года заработали за участие в еврокубках 272,6 миллиона евро, сообщается в комплексном исследовании экономики российского футбола.

Больше всех заработал "Зенит" – 101 миллион евро. На втором месте по этому показателю идет ЦСКА – 74 миллиона. (Павел ГУРЕВИЧ)