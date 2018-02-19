"Зенит" заработал 101 миллион евро за участие в еврокубках за 5 лет, ЦСКА - 74 миллиона

Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в период с 2012 по 2016 года заработали за участие в еврокубках 272,6 миллиона евро, сообщается в комплексном исследовании экономики российского футбола.
Больше всех заработал "Зенит" – 101 миллион евро. На втором месте по этому показателю идет ЦСКА – 74 миллиона. (Павел ГУРЕВИЧ)
Ю.Ю.
Нефилим _______________ Так ведь основные бонусы дают за победы и ничьи в группе, а так же выход в плей-офф. У ЦСКА, за этот период, 5 побед, 5 ничьих и 1 один выход из группы. У Зенита 12 побед, 8 ничьих и 3 выхода в 1/8. Дальше простая арифметика.
15:24
Нефилим
А как это может быть? Если ЦСКА всегда проходил в групповую стадию ЛЧ, получая бонусные, а Зенит два последних года - мимо?
15:04
Тимурленг
146 только один человек может получить) ну максимум двое их таких на всю страну))
13:11
shpasic
странно, что не 146.))
12:58