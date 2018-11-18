"Зенит" запустил международный образовательный проект

18 ноября на стадионе "Санкт-Петербург" прошел первый семинар профессионально-образовательного центра Zenit.Lab для представителей спортивной индустрии. Первыми участниками уникального проекта стали представители "Зенита", "Шальке" и "Аустрии". В рамках экспертного семинара прошло обсуждение вопросов, касающихся стратегий выхода на новые футбольные рынки, и аспекты монетизации арены с помощью внематчевых общественно-культурных мероприятий.

Zenit.Lab – международный образовательный проект, созданный на базе "Зенита". В основу создания подобного центра в Петербурге лег опыт топ-клубов Европы.Целью данного проекта является организация всестороннего обучения игроков, тренеров и клубных менеджеров при участии международных экспертов спортивной индустрии.

На базе Zenit.Lab представители мировой спортивной индустрии смогут развить собственные навыки в сфере спортивного менеджмента и права, медицины и управления инфраструктурой, а также в маркетинге, спонсорстве и многом другом.