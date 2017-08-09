"Зенит": "Заметьте, наши игроки выходят через переднюю дверь"

Пресс-служба "Зенита" в официальном Твиттере пошутила на тему наказания "Арсенала" за выход игроков из дверей автобуса. Напомним, что тульский клуб был дважды оштрафован за неправильный выход из автобуса.

"На месте! Выходим, просим заметить, через переднюю дверь" – говорится в сообщении.

Отметим, что позже РФС объявил, что регламент на сезон не утвержден и подобные инциденты больше не будут караться штрафом.

Напомним, что матч "Урал" - "Зенит" состоится сегодня, 9 августа, начало – в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи