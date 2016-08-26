"Зенит" забил семь мячей в ворота "Амкара" в матче молодежных команд

"Зенит" нанес разгромное поражение "Амкару" в игре 5-го тура молодежного первенства – 7:0. В турнирной таблице питерцы располагаются на пятой строчке, в то время как пермяки расположились на 13-м месте.

Премьер-лига

Молодежные команды

5-й тур

"Зенит – мол." (Санкт-Петербург) – "Амкар – мол." (Пермь) – 7:0 (3:0)

Голы: Мусаев, 3 (1:0). Иванов, 30 (2:0). Андреев, 45+1 (3:0). Крапухин, 49 (4:0). Крапухин, 58 (5:0). Иванов, 62 (6:0). Денисов, 90+1 – с пенальти (7:0).

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

26 августа. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".