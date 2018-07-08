"Зенит" забил 5 безответных голов "Динамо", 4 гола забили игроки, вернувшиеся из аренд

"Зенит" разгромил "Динамо" в контрольном матче со счетом 5:0. Четыре гола из пяти забили футболисты, вернувшиеся из аренд: Эрнани в прошлом сезоне играл за "Сент-Этьен", Роберт Мак - за ПАОК, а автор дубля Лука Джорджевич - за тульский "Арсенал".

Последний гол за "Зенит" провел Илья Скроботов, который дебютировал в первой команде в апреле 2018 года, а первый гол забил как раз в игре с "Динамо" (2:1).

Контрольный матч

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 5:0 (1:0)

Голы: Эрнани, 39 (1:0). Джорджевич, 66 (2:0). Мак, 81 (3:0). Джорджевич, 84 (4:0). Скроботов, 88 (5:0).

"Зенит": Лодыгин (Кержаков, 46), Анюков (Цаллагов, 60), Нету (Скроботов, 76), Мевля (Каккоев, 82), Чернов (Набиуллин, 61), Ригони (Мак, 61), Краневиттер (Нобоа, 61), Оздоев, Эрнани (Юсупов, 59), Полоз (Шатов, 60), Заболотный (Джорджевич, 57).

"Динамо": Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич (Осипенко, 58), Морозов (Темников, 64), Соснин (Москвичев, 46), Хольмен, Тетте (Зотов, 68), Панченко (Обольский, 67), Рауш (Грулев, 58), Луценко (Марков, 46).

Предупреждения: Заболотный, 28. Соснин, 31.

Судья: БРАМБУК (Австрия).

8 июля. Оберндорф-ин-Тироль. Стадион "Oberndorf".