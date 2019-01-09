"Зенит" выйдет из отпуска 12 января

"Зенит" на официальном сайте обнародовал график зимних сборов. Команда выйдет из отпуска 12 января и в течение трех дней пройдет медосмотр. 15 января сине-бело-голубые отправятся в Катар на товарищеский турнир Фонбет-Кубок "Матч премьер". Игры пройдут в Дохе на территории спортивного комплекса Aspire.

22 января "Зенит" сыграет с "Локомотивом", 25 января – со "Спартаком", 28 января – с "Ростовом".

После катарского сбора игроки получат два дня выходных, а 31 января отправятся в Испанию на второй сбор.

11 февраля "Зенит" полетит в Стамбул на первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА с "Фенербахче", встреча пройдет 12 февраля.

После матча команда вернется в Петербург и будет готовиться к ответной игре на базе клуба.

С 24 февраля по 2 марта "Зенит" проведет третьи тренировочные сборы в Турции. 3 марта для петербуржцев возобновится сезон РПЛ выездным матчем с екатеринбургским "Уралом".

После 17 туров "Зенит" лидирует в таблице чемпионата России с 34 очками, на 1 очко опережая "Краснодар".