"Зенит" вышел из отпуска. Медосмотр продлится до 14 января

В субботу, 12 января, футболисты "Зенита" вышли из отпуска и приступили к прохождению традиционного медосмотра в клинике в центре Санкт-Петербурга.

Сегодня обследование прошли вратари Андрей Лунев и Михаил Кержаков, защитники Игорь Смольников, Александр Анюков и Эльмир Набиуллин, и полузащитники Далер Кузяев, Олег Шатов и Магомед Оздоев.

Медосмотр продлится до 14 января, после чего зенитовцы отправятся на первый предсезонный сбор в Катар, где проведут матчи против "Локомотива", "Спартака" и "Ростова" в рамках турнира с участием команд РПЛ – Кубка "Матч Премьер". (Артем Рябовол)