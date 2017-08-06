18:47 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Зенит" выпустил ролик об "эпохе Александра Кержакова"

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"Зенит" в своем Твиттере опубликовал ролик, посвященный бывшему нападающему клуба Александру Кержакову. Форвард этим летом завершил карьеру футболиста, сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится церемония чествования игрока в преддверии матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак".

 

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Как закончится матч 4-го тура премьер-лиги "Зенит" - "Спартак"?
Крупной победой "Зенита"
8.8%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
28.9%
Результативной ничьей
15.9%
Нулевой ничьей
1.9%
Крупной победой "Спартака"
6.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
37.6%
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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