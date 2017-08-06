"Зенит" выпустил ролик об "эпохе Александра Кержакова"

"Зенит" в своем Твиттере опубликовал ролик, посвященный бывшему нападающему клуба Александру Кержакову. Форвард этим летом завершил карьеру футболиста, сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится церемония чествования игрока в преддверии матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" - "Спартак".
Александр Кержаков: "Футбол всегда был для меня смыслом жизни"– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 6 августа 2017 г.
"Зенит-ТВ" вспоминает эпоху легендарного форварда сине-бело-голубых pic.twitter.com/Kxo1nrQuOa
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22:44 6 августа