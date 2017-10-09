"Зенит" вылетит в Москву на прощание с Сарсанией во вторник

Команда и руководство "Зенита" вылетят в Москву во вторник, чтобы поучаствовать в церемонии прощания с Константином Сарсанией, информирует "Р-Спорт".

Гражданская панихида начнется в 11.00 по московскому времени в морге ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, после чего около 13.00 состоится отпевание в церкви Ризоположения на Донской улице. Сарсания будет похоронен на кладбище "Ракитки".

Напомним, Сарсания, который занимал пост спортивного директора "Зенита", скоропостижно скончался на 50-м году жизни в субботу.