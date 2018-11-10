16:51 | Футбол — РПЛ

"Зенит" вылетел в Москву на матч с ЦСКА

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"Зенит" вылетел в Москву, где в воскресенье состоится матч 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА

- Волна идет на Москву, - таким хэштегом сопроводил это событие официальный Твиттер сине-бело-голубых.

"Зенит" после 13 туров занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. ЦСКА с 20 баллами располагается на 5-й строчке.

ЦСКА - Зенит

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 14-й тур. ЦСКА - "Зенит", прощание Кононова и другие матчи
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