"Зенит" вылетел в Москву на матч с ЦСКА

"Зенит" вылетел в Москву, где в воскресенье состоится матч 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА.
- Волна идет на Москву, - таким хэштегом сопроводил это событие официальный Твиттер сине-бело-голубых.
#ВолнаИдетНаМоскву 🌊 #ЦСКАЗенит pic.twitter.com/CX7I88OHs2– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 10 ноября 2018 г.
"Зенит" после 13 туров занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. ЦСКА с 20 баллами располагается на 5-й строчке.
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