"Зенит" вылетел в Москву на матч с ЦСКА

"Зенит" вылетел в Москву, где в воскресенье состоится матч 14-го тура премьер-лиги против ЦСКА.

- Волна идет на Москву, - таким хэштегом сопроводил это событие официальный Твиттер сине-бело-голубых.

"Зенит" после 13 туров занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко. ЦСКА с 20 баллами располагается на 5-й строчке.

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