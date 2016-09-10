15:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" вылетел на матч с "Арсеналом" с Новосельцевым и Дзюбой

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21 футболист "Зенита" вылетел в Тулу, где 11 сентября в рамках 6-го тура чемпионата России сыграет с "Арсеналом", сообщает официальный сайт клуба. В числе игроков - новичок команды Иван Новосельцев и восстановившийся после травмы Артем Дзюба

Полностью список футболистов выглядит следующим образом: вратари Лодыгин, М. Кержаков, Обухов; защитники Смольников, Ломбертс, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков; полузащитники Хави Гарсия, Могилевец, Витсель, Юсупов, Маурисиу, Шатов, Жулиану, Мак; нападающие Кокорин, А. Кержаков, Джорджевич, Дзюба.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/feed/2016/09/10/zenit-otpravilsya-v-tulu/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Sanek09

Уже вылетиил? Да умеют уморить нас журналисты.

16:02

П_о_в_а_р

"ЗЕНИТ" ВЫЛЕТЕЛ ---------------------------- Читалось.

15:59

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