"Зенит" вылетел на матч с "Арсеналом" с Новосельцевым и Дзюбой

21 футболист "Зенита" вылетел в Тулу, где 11 сентября в рамках 6-го тура чемпионата России сыграет с "Арсеналом", сообщает официальный сайт клуба. В числе игроков - новичок команды Иван Новосельцев и восстановившийся после травмы Артем Дзюба.

Полностью список футболистов выглядит следующим образом: вратари Лодыгин, М. Кержаков, Обухов; защитники Смольников, Ломбертс, Новосельцев, Нету, Кришито, Жирков; полузащитники Хави Гарсия, Могилевец, Витсель, Юсупов, Маурисиу, Шатов, Жулиану, Мак; нападающие Кокорин, А. Кержаков, Джорджевич, Дзюба.