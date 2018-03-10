"Зенит" вылетел из Лейпцига на матч с "Ростовом"

"Зенит" вылетел на матч 22-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает официальный сайт клуба. Питерцы отправились в Ростов-на-Дону из Лейпцига, где в четверг провели игру 1/8 финала против "Лейпцига" (1:2).

На матч премьер-лиги полетели 23 футболиста: вратари - Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин; защитники - Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов; полузащитники - Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев; нападающие - Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

Отметим, что в число игроков вошел хавбек Леандро Паредес. Он пропускал встречу Лиги Европы из-за дисквалификации и присоединился к команде накануне.

Матч "Ростов" - "Зенит" состоится 11 марта, начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.