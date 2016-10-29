"Зенит" выиграл у "Томи" в молодежном первенстве

Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уфой" в матче 12-го тура молодежного первенства России. В другой встрече "Зенит" с минимальным счетом переиграл "Томь".

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12-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Уфа" (Уфа) - 0:0

Судья: Евстигнеев (Королев).

Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск) - 1:0 (0:0)

Гол: Денисов, 50 (1:0).

Предупреждение: Соболев, 62.

Удаление: Соболев (Т), 86.

Судья: Таран (Архангельск).

Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".