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"Зенит" выиграл у "Томи" в молодежном первенстве

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Тульский "Арсенал" сыграл вничью с "Уфой" в матче 12-го тура молодежного первенства России. В другой встрече "Зенит" с минимальным счетом переиграл "Томь".

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12-й тур 

"Арсенал" (Тула) - "Уфа" (Уфа) - 0:0

Судья: Евстигнеев (Королев).

Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

 

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Томь" (Томск) - 1:0 (0:0)

Гол: Денисов, 50 (1:0).

Предупреждение: Соболев, 62.

Удаление: Соболев (Т), 86.

Судья: Таран (Архангельск).

Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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