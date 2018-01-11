"Зенит" вспомнил о дебюте Аршавина

"Зенит" вспомнил о первом матче полузащитника Андрея Аршавина за питерскую команду. Это произошло 11 января 2000 года во время сбора в Турции.
"Друзья, в этот день, ровно 18 лет назад, в рамках зимних сборов в турецком Белеке состоялся первый матч Андрея Аршавина в составе сине-бело-голубых!" – говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Напомним, что Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 года. Хавбек провел за питерцев 283 матча и забил 57 голов.
Друзья, в этот день, ровно 18 🙀🙀🙀 лет назад, в рамках зимних сборов в турецком Белеке состоялся первый матч Андрея Аршавина в составе сине-бело-голубых! pic.twitter.com/TqcaQzyO4C– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 11 января 2018 г.
shpasic
понятно, спасибо!
16:12
Ю.Ю.
В первом официозе (с Брэдфордом) играл под 28-м.
16:09
shpasic
под каким номером?
15:49
Serenky25
Тут ВСЯ страна вспомнила что он женат!
15:31
makszhernov
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
15:31