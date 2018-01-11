"Зенит" вспомнил о дебюте Аршавина

"Зенит" вспомнил о первом матче полузащитника Андрея Аршавина за питерскую команду. Это произошло 11 января 2000 года во время сбора в Турции.

"Друзья, в этот день, ровно 18 лет назад, в рамках зимних сборов в турецком Белеке состоялся первый матч Андрея Аршавина в составе сине-бело-голубых!" – говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Напомним, что Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 и с 2012 по 2015 года. Хавбек провел за питерцев 283 матча и забил 57 голов.