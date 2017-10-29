"Зенит" впервые за 11 лет разгромлен в Санкт-Петербурге

"Зенит" в пятый раз в российской истории потерпел крупное поражение на своем поле. Последний разгром датирован весной 2006 года, когда команда Властимила Петржелы проиграла "Спартаку" – 1:4. Сегодня сине-бело-голубые уступили дома "Локомотиву" (0:3). (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения "Зенита" на своем поле

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"