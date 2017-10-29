"Зенит" впервые за 11 лет разгромлен в Санкт-Петербурге

"Зенит" в пятый раз в российской истории потерпел крупное поражение на своем поле. Последний разгром датирован весной 2006 года, когда команда Властимила Петржелы проиграла "Спартаку" – 1:4. Сегодня сине-бело-голубые уступили дома "Локомотиву" (0:3). (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупные поражения "Зенита" на своем поле
|
Дата
|
Стадион
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
17.05.1997
|
Петровский
|
0:3
|
05.05.2001
|
Петровский
|
0:3
|
25.10.2004
|
Петровский
|
0:3
|
30.04.2006
|
Петровский
|
Властимил ПЕТРЖЕЛА
|
1:4
|
29.10.2017
|
Санкт-Петербург
|
0:3
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Анатолий Бышовец
- Спартак (футбол)
- Роберто Манчини
- Юрий Морозов
- Торпедо М
- КАМАЗ
- Властимил Петржела
ЮКИ
классно надрали питБакланов!
19:06
199
Его в прошлом году должен был разгромить Ростов, но судейка вмешался,по указанию решал выгнал двоих ростовчан и помог бомжам.
18:50
lokofanat
Мы встали в один ряд с КАМАЗом и Торпедо!
18:43
Niсk
развалинами Зенита удовлетворен
18:41
pimpin000
Прям бальзам на душу. Хороший заряд позитива.
18:41