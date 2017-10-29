18:31 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" впервые за 11 лет разгромлен в Санкт-Петербурге

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"Зенит" в пятый раз в российской истории потерпел крупное поражение на своем поле. Последний разгром датирован весной 2006 года, когда команда Властимила Петржелы проиграла "Спартаку" – 1:4. Сегодня сине-бело-голубые уступили дома "Локомотиву" (0:3). (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения "Зенита" на своем поле

Дата

Стадион

Тренер

Соперник

Счет

17.05.1997

Петровский

Анатолий БЫШОВЕЦ

КАМАЗ

0:3

05.05.2001

Петровский

Юрий МОРОЗОВ

Торпедо

0:3

25.10.2004

Петровский

Властимил ПЕТРЖЕЛА

ЦСКА

0:3

30.04.2006

Петровский

Властимил ПЕТРЖЕЛА

Спартак

1:4

29.10.2017

Санкт-Петербург

Роберто МАНЧИНИ

Локомотив

0:3

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив" 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ЮКИ

классно надрали питБакланов!

19:06

199

Его в прошлом году должен был разгромить Ростов, но судейка вмешался,по указанию решал выгнал двоих ростовчан и помог бомжам.

18:50

lokofanat

Мы встали в один ряд с КАМАЗом и Торпедо!

18:43

Niсk

развалинами Зенита удовлетворен

18:41

pimpin000

Прям бальзам на душу. Хороший заряд позитива.

18:41