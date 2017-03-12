"Зенит" впервые с 2006 года не забивает в трех матчах подряд

После гостевого поражения от "Амкара" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России безголевая серия "Зенита" во внутреннем первенстве достигла трех игр. Ранее питерцы не сумели поразить ворота "Ростова" (0:0) и ЦСКА (0:0). В последний раз настолько слабо сине-бело-голубые играли в атаке в 2006 году, когда в трех первых встречах под руководством Дика Адвоката они не смогли распечатать ворота "Динамо" (0:0), "Москвы" (0:0) и ЦСКА (0:0). (Кирилл БУРДАКОВ)
oleg_Spb
Если с Арсеналом даже в ничью дома сыграют, с Луческу попрощаются...
14:42
Andrey_Veselov
Арсеналу попадёт по самый не балуй, скриньте!
14:30
gayduk
Мистера пора гнать за профнепригодность!
14:11
marksan
ВОПРЕКИ_____ Вам не стыдно писать подобный бред? 1- остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные! 2-е - ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место! Каким же образом? Не писяйте кипятком! УСКА - частный клуб! , 13:59
14:10
SA4
Если в ближайшие игры не поставят себе игру, то на следующий год в кубках делать нечего. Пусть тот же Амкар повторит путь Ростова.
14:10
вояка
Околофутбольных кривотолков хоть отбавляй, а уж как сложится на самом деле? Узнаем скоро.......а по игре - питер сегодня был просто никакой ..... в чём дело!? что случилось с командой? ..... хотелось бы узнать что к чему ... да поточнее.
14:06
Вопреки
Да уж... Ну вот и УМЕРЛА интрига... Сразу говорил, что приглашение пенсионера на 8-десятке, ЛУЧЕСКУ утопит питерского "гиганта" в болоте.. Спасибо "супер-менеджменту" газпромовскому все ищущему медийную личность, а не БОЛЬШИХ тренеров, коим является Бердыев и Гаджиев. Ну, как говорится, за что боролись... Теперь ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место... и МЫ узнаем у кого этот РЕСУРС круче. Остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные
13:59
pushgun
2 сегодня забили!
13:58
NickyHarm
СЕйчас должны написать, что наконец-то закрывается гос-проект
13:58
футбол_2018
Ну а кто там будет забивать?Халка то нет!!!
13:56