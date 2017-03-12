13:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" впервые с 2006 года не забивает в трех матчах подряд

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После гостевого поражения от "Амкара" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России безголевая серия "Зенита" во внутреннем первенстве достигла трех игр. Ранее питерцы не сумели поразить ворота "Ростова" (0:0) и ЦСКА (0:0). В последний раз настолько слабо сине-бело-голубые играли в атаке в 2006 году, когда в трех первых встречах под руководством Дика Адвоката они не смогли распечатать ворота "Динамо" (0:0), "Москвы" (0:0) и ЦСКА (0:0). (Кирилл БУРДАКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (10)
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oleg_Spb

Если с Арсеналом даже в ничью дома сыграют, с Луческу попрощаются...

14:42

Andrey_Veselov

Арсеналу попадёт по самый не балуй, скриньте!

14:30

gayduk

Мистера пора гнать за профнепригодность!

14:11

marksan

ВОПРЕКИ_____ Вам не стыдно писать подобный бред? 1- остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные! 2-е - ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место! Каким же образом? Не писяйте кипятком! УСКА - частный клуб! , 13:59

14:10

SA4

Если в ближайшие игры не поставят себе игру, то на следующий год в кубках делать нечего. Пусть тот же Амкар повторит путь Ростова.

14:10

вояка

Околофутбольных кривотолков хоть отбавляй, а уж как сложится на самом деле? Узнаем скоро.......а по игре - питер сегодня был просто никакой ..... в чём дело!? что случилось с командой? ..... хотелось бы узнать что к чему ... да поточнее.

14:06

Вопреки

Да уж... Ну вот и УМЕРЛА интрига... Сразу говорил, что приглашение пенсионера на 8-десятке, ЛУЧЕСКУ утопит питерского "гиганта" в болоте.. Спасибо "супер-менеджменту" газпромовскому все ищущему медийную личность, а не БОЛЬШИХ тренеров, коим является Бердыев и Гаджиев. Ну, как говорится, за что боролись... Теперь ДВА адм. ресурсных клуба (ЦСКА и Зенит) будут бодаться за 2 место... и МЫ узнаем у кого этот РЕСУРС круче. Остальные клубы к их "пирогу" просто не подпустят решалы кабинетные

13:59

pushgun

2 сегодня забили!

13:58

NickyHarm

СЕйчас должны написать, что наконец-то закрывается гос-проект

13:58

футбол_2018

Ну а кто там будет забивать?Халка то нет!!!

13:56

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