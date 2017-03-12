"Зенит" впервые с 2006 года не забивает в трех матчах подряд

После гостевого поражения от "Амкара" (0:1) в матче 19-го тура чемпионата России безголевая серия "Зенита" во внутреннем первенстве достигла трех игр. Ранее питерцы не сумели поразить ворота "Ростова" (0:0) и ЦСКА (0:0). В последний раз настолько слабо сине-бело-голубые играли в атаке в 2006 году, когда в трех первых встречах под руководством Дика Адвоката они не смогли распечатать ворота "Динамо" (0:0), "Москвы" (0:0) и ЦСКА (0:0). (Кирилл БУРДАКОВ)