00:40 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" впервые проиграл во втором тайме, "Спартак" – лучший в первом


По итогам 13-го тура в таблице чемпионата России исчез последний ноль. "Зенит", не знавший ранее поражений, на своем поле уступил "Арсеналу" (0:1). Кроме того, питерцы, практически идеально выступавшие после перерыва, впервые проиграли второй тайм. Туляки же, делавшие в предыдущих матчах ставку на стартовый отрезок, одержали первую победу во втором тайме. Рассмотрим, как клубы премьер-лиги проводят каждый из таймов.

Турнирная таблица чемпионата России

 

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

13

8

4

1

23-6

28

2. Локомотив

13

8

2

3

18-11

26

3. ЦСКА

13

7

3

3

15-9

24

4. Краснодар

13

6

3

4

17-12

21

5. Спартак

13

5

5

3

20-18

20

6. Урал

13

4

7

2

15-13

19

7. Уфа

13

4

5

4

9-13

17

8. Рубин

13

5

2

6

16-12

17

9. Ахмат

13

5

2

6

15-18

17

10. Арсенал

13

5

2

6

12-14

17

11. Ростов

13

4

4

5

11-11

16

12. Амкар

12

4

2

6

7-9

14

13. Динамо

13

3

4

6

11-14

13

14. Тосно

12

3

3

6

11-15

12

15. СКА-Хабаровск

13

2

5

6

8-16

11

16. Анжи

13

2

3

8

12-29

9

Лидером по итогам первой половины является "Спартак". Чемпионы страны пропустили в первые 45 минут только однажды – в разгромном матче с "Зенитом". Второе место сенсационно занимает "Арсенал". Команда Миодрага Божовича уходила лидером на перерыв семь раз. Тройку замыкает "Зенит". Хуже всего в матч вкатываются один из лидеров "Локомотив" – одна победа при десяти ничьих, и два дебютанта премьер-лиги – "СКА-Хабаровск" и "Тосно".

Таблица первых таймов чемпионата России

 

И

В

Н

П

М

О

1. Спартак

13

8

4

1

11-2

28

2. Арсенал

13

7

4

2

9-4

25

3. Зенит

13

5

5

3

8-3

20

4. Рубин

13

4

7

2

7-4

19

5. ЦСКА

13

4

7

2

7-4

19

6. Урал

13

4

6

3

7-5

18

7. Краснодар

13

4

4

5

5-7

16

8. Анжи

13

4

3

6

6-10

15

9. Ростов

13

2

9

2

4-4

15

10. Амкар

12

3

6

3

3-3

15

11. Уфа

13

2

9

2

2-3

15

12. Ахмат

13

2

7

4

2-4

13

13. Локомотив

13

1

10

2

4-5

13

15. СКА-Хабаровск

13

1

8

4

2-6

11

16. Тосно

12

0

6

6

1-8

6

Таблица вторых таймов больше напоминает итоговую. Здесь отдельно стоит отметить прогресс "Тосно" и "Динамо", а также явный провал "Спартака", выигравшего вторую половину всего три раза.

Таблица вторых таймов чемпионата России

 

И

В

Н

П

М

О

1. Зенит

13

8

4

1

15-3

28

2. Локомотив

13

8

3

2

14-6

27

3. Краснодар

13

6

5

2

12-5

23

4. ЦСКА

13

5

7

1

8-5

22

5. Тосно

12

5

4

3

10-7

19

6. Динамо

13

5

4

4

8-5

19

7. Урал

13

5

3

5

9-8

18

8. Ахмат

13

4

5

4

13-14

17

9. Рубин

13

4

4

5

9-8

16

10. Уфа

13

4

4

5

7-10

16

11. Ростов

13

3

5

5

7-7

14

12. Амкар

12

3

5

4

4-6

14

13. Спартак

13

3

4

6

9-16

13

14. СКА-Хабаровск

13

2

6

5

6-10

12

15. Арсенал

13

1

6

6

3-11

9

16. Анжи

13

1

3

9

6-19

6

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