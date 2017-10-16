"Зенит" впервые проиграл во втором тайме, "Спартак" – лучший в первом

По итогам 13-го тура в таблице чемпионата России исчез последний ноль. "Зенит", не знавший ранее поражений, на своем поле уступил "Арсеналу" (0:1). Кроме того, питерцы, практически идеально выступавшие после перерыва, впервые проиграли второй тайм. Туляки же, делавшие в предыдущих матчах ставку на стартовый отрезок, одержали первую победу во втором тайме. Рассмотрим, как клубы премьер-лиги проводят каждый из таймов.
Турнирная таблица чемпионата России
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
13
|
8
|
4
|
1
|
23-6
|
28
|
2. Локомотив
|
13
|
8
|
2
|
3
|
18-11
|
26
|
3. ЦСКА
|
13
|
7
|
3
|
3
|
15-9
|
24
|
4. Краснодар
|
13
|
6
|
3
|
4
|
17-12
|
21
|
5. Спартак
|
13
|
5
|
5
|
3
|
20-18
|
20
|
6. Урал
|
13
|
4
|
7
|
2
|
15-13
|
19
|
7. Уфа
|
13
|
4
|
5
|
4
|
9-13
|
17
|
8. Рубин
|
13
|
5
|
2
|
6
|
16-12
|
17
|
9. Ахмат
|
13
|
5
|
2
|
6
|
15-18
|
17
|
10. Арсенал
|
13
|
5
|
2
|
6
|
12-14
|
17
|
11. Ростов
|
13
|
4
|
4
|
5
|
11-11
|
16
|
12. Амкар
|
12
|
4
|
2
|
6
|
7-9
|
14
|
13. Динамо
|
13
|
3
|
4
|
6
|
11-14
|
13
|
14. Тосно
|
12
|
3
|
3
|
6
|
11-15
|
12
|
15. СКА-Хабаровск
|
13
|
2
|
5
|
6
|
8-16
|
11
|
16. Анжи
|
13
|
2
|
3
|
8
|
12-29
|
9
Лидером по итогам первой половины является "Спартак". Чемпионы страны пропустили в первые 45 минут только однажды – в разгромном матче с "Зенитом". Второе место сенсационно занимает "Арсенал". Команда Миодрага Божовича уходила лидером на перерыв семь раз. Тройку замыкает "Зенит". Хуже всего в матч вкатываются один из лидеров "Локомотив" – одна победа при десяти ничьих, и два дебютанта премьер-лиги – "СКА-Хабаровск" и "Тосно".
Таблица первых таймов чемпионата России
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Спартак
|
13
|
8
|
4
|
1
|
11-2
|
28
|
2. Арсенал
|
13
|
7
|
4
|
2
|
9-4
|
25
|
3. Зенит
|
13
|
5
|
5
|
3
|
8-3
|
20
|
4. Рубин
|
13
|
4
|
7
|
2
|
7-4
|
19
|
5. ЦСКА
|
13
|
4
|
7
|
2
|
7-4
|
19
|
6. Урал
|
13
|
4
|
6
|
3
|
7-5
|
18
|
7. Краснодар
|
13
|
4
|
4
|
5
|
5-7
|
16
|
8. Анжи
|
13
|
4
|
3
|
6
|
6-10
|
15
|
9. Ростов
|
13
|
2
|
9
|
2
|
4-4
|
15
|
10. Амкар
|
12
|
3
|
6
|
3
|
3-3
|
15
|
11. Уфа
|
13
|
2
|
9
|
2
|
2-3
|
15
|
12. Ахмат
|
13
|
2
|
7
|
4
|
2-4
|
13
|
13. Локомотив
|
13
|
1
|
10
|
2
|
4-5
|
13
|
15. СКА-Хабаровск
|
13
|
1
|
8
|
4
|
2-6
|
11
|
16. Тосно
|
12
|
0
|
6
|
6
|
1-8
|
6
Таблица вторых таймов больше напоминает итоговую. Здесь отдельно стоит отметить прогресс "Тосно" и "Динамо", а также явный провал "Спартака", выигравшего вторую половину всего три раза.
Таблица вторых таймов чемпионата России
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
13
|
8
|
4
|
1
|
15-3
|
28
|
2. Локомотив
|
13
|
8
|
3
|
2
|
14-6
|
27
|
3. Краснодар
|
13
|
6
|
5
|
2
|
12-5
|
23
|
4. ЦСКА
|
13
|
5
|
7
|
1
|
8-5
|
22
|
5. Тосно
|
12
|
5
|
4
|
3
|
10-7
|
19
|
6. Динамо
|
13
|
5
|
4
|
4
|
8-5
|
19
|
7. Урал
|
13
|
5
|
3
|
5
|
9-8
|
18
|
8. Ахмат
|
13
|
4
|
5
|
4
|
13-14
|
17
|
9. Рубин
|
13
|
4
|
4
|
5
|
9-8
|
16
|
10. Уфа
|
13
|
4
|
4
|
5
|
7-10
|
16
|
11. Ростов
|
13
|
3
|
5
|
5
|
7-7
|
14
|
12. Амкар
|
12
|
3
|
5
|
4
|
4-6
|
14
|
13. Спартак
|
13
|
3
|
4
|
6
|
9-16
|
13
|
14. СКА-Хабаровск
|
13
|
2
|
6
|
5
|
6-10
|
12
|
15. Арсенал
|
13
|
1
|
6
|
6
|
3-11
|
9
|
16. Анжи
|
13
|
1
|
3
|
9
|
6-19
|
6
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