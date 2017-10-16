"Зенит" впервые проиграл во втором тайме, "Спартак" – лучший в первом

По итогам 13-го тура в таблице чемпионата России исчез последний ноль. "Зенит", не знавший ранее поражений, на своем поле уступил "Арсеналу" (0:1). Кроме того, питерцы, практически идеально выступавшие после перерыва, впервые проиграли второй тайм. Туляки же, делавшие в предыдущих матчах ставку на стартовый отрезок, одержали первую победу во втором тайме. Рассмотрим, как клубы премьер-лиги проводят каждый из таймов.

Турнирная таблица чемпионата России

И В Н П М О 1. Зенит 13 8 4 1 23-6 28 2. Локомотив 13 8 2 3 18-11 26 3. ЦСКА 13 7 3 3 15-9 24 4. Краснодар 13 6 3 4 17-12 21 5. Спартак 13 5 5 3 20-18 20 6. Урал 13 4 7 2 15-13 19 7. Уфа 13 4 5 4 9-13 17 8. Рубин 13 5 2 6 16-12 17 9. Ахмат 13 5 2 6 15-18 17 10. Арсенал 13 5 2 6 12-14 17 11. Ростов 13 4 4 5 11-11 16 12. Амкар 12 4 2 6 7-9 14 13. Динамо 13 3 4 6 11-14 13 14. Тосно 12 3 3 6 11-15 12 15. СКА-Хабаровск 13 2 5 6 8-16 11 16. Анжи 13 2 3 8 12-29 9

Лидером по итогам первой половины является "Спартак". Чемпионы страны пропустили в первые 45 минут только однажды – в разгромном матче с "Зенитом". Второе место сенсационно занимает "Арсенал". Команда Миодрага Божовича уходила лидером на перерыв семь раз. Тройку замыкает "Зенит". Хуже всего в матч вкатываются один из лидеров "Локомотив" – одна победа при десяти ничьих, и два дебютанта премьер-лиги – "СКА-Хабаровск" и "Тосно".

Таблица первых таймов чемпионата России

И В Н П М О 1. Спартак 13 8 4 1 11-2 28 2. Арсенал 13 7 4 2 9-4 25 3. Зенит 13 5 5 3 8-3 20 4. Рубин 13 4 7 2 7-4 19 5. ЦСКА 13 4 7 2 7-4 19 6. Урал 13 4 6 3 7-5 18 7. Краснодар 13 4 4 5 5-7 16 8. Анжи 13 4 3 6 6-10 15 9. Ростов 13 2 9 2 4-4 15 10. Амкар 12 3 6 3 3-3 15 11. Уфа 13 2 9 2 2-3 15 12. Ахмат 13 2 7 4 2-4 13 13. Локомотив 13 1 10 2 4-5 13 15. СКА-Хабаровск 13 1 8 4 2-6 11 16. Тосно 12 0 6 6 1-8 6

Таблица вторых таймов больше напоминает итоговую. Здесь отдельно стоит отметить прогресс "Тосно" и "Динамо", а также явный провал "Спартака", выигравшего вторую половину всего три раза.

Таблица вторых таймов чемпионата России