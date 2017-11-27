"Зенит" впервые проиграл в юбилейном матче

Для "Зенита" матч 18-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2) стал 700-м в чемпионатах России. Питерцы стали седьмой командой, добравшейся до этой отметки. "Спартак" по-прежнему делит первое место с ЦСКА и "Локомотивом". У трех московских коллективов по 791-й игре.
Клубы, проведшие больше всего матчей в высшем дивизионе
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
Спартак
|
791
|
436
|
192
|
163
|
1455-839
|
ЦСКА
|
791
|
415
|
185
|
191
|
1270-745
|
Локомотив
|
791
|
387
|
221
|
183
|
1157-731
|
Динамо
|
760
|
310
|
219
|
231
|
1068-885
|
Кр.Советов
|
746
|
233
|
207
|
306
|
793-971
|
Ростов
|
730
|
212
|
213
|
305
|
774-974
|
Зенит
|
700
|
343
|
198
|
159
|
1114-691
Сине-бело-голубые впервые не сумели набрать очки в юбилейном матче. Ранее в знаменательных встречах питерцы добились четырех побед при двух ничьих. Любопытно, что Александр Самедов уже во второй раз испортил "Зениту" юбилей. В 2011-м году его точный удар на последней минуте принес "Динамо" домашнюю ничью.
Как "Зенит" проводил юбилейные матчи
|
Матч
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
100-й
|
04.04.1998
|
ЦСКА (г)
|
2:1
|
Максимюк, Герасимец – Семак
|
200-й
|
11.06.2001
|
ЦСКА (г)
|
1:1
|
Горшков – Лысенко
|
300-й
|
11.09.2004
|
Кр.Советов (г)
|
1:0
|
Кержаков
|
400-й
|
23.03.2008
|
Москва (г)
|
2:0
|
Аршавин, Анюков
|
500-й
|
10.06.2011
|
Динамо (г)
|
1:1
|
Лазович – Самедов
|
600-й
|
20.09.2014
|
Ростов (г)
|
5:0
|
Рондон-3, Данни, Дьяков
|
700-й
|
27.11.2017
|
Спартак (г)
|
1:2
|
Кришито – Самедов, Луиз Адриану
Kolchak
Хоть бы в таблице правильный счет указали. ведь ниже же есть 3:1, а не 2:1
22:11