"Зенит" впервые проиграл в юбилейном матче

Для "Зенита" матч 18-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2) стал 700-м в чемпионатах России. Питерцы стали седьмой командой, добравшейся до этой отметки. "Спартак" по-прежнему делит первое место с ЦСКА и "Локомотивом". У трех московских коллективов по 791-й игре.

Клубы, проведшие больше всего матчей в высшем дивизионе

Клуб И В Н П М Спартак 791 436 192 163 1455-839 ЦСКА 791 415 185 191 1270-745 Локомотив 791 387 221 183 1157-731 Динамо 760 310 219 231 1068-885 Кр.Советов 746 233 207 306 793-971 Ростов 730 212 213 305 774-974 Зенит 700 343 198 159 1114-691

Сине-бело-голубые впервые не сумели набрать очки в юбилейном матче. Ранее в знаменательных встречах питерцы добились четырех побед при двух ничьих. Любопытно, что Александр Самедов уже во второй раз испортил "Зениту" юбилей. В 2011-м году его точный удар на последней минуте принес "Динамо" домашнюю ничью.

Как "Зенит" проводил юбилейные матчи