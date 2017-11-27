21:32 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" впервые проиграл в юбилейном матче

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Для "Зенита" матч 18-го тура премьер-лиги против "Спартака" (1:2) стал 700-м в чемпионатах России. Питерцы стали седьмой командой, добравшейся до этой отметки. "Спартак" по-прежнему делит первое место с ЦСКА и "Локомотивом". У трех московских коллективов по 791-й игре.

Клубы, проведшие больше всего матчей в высшем дивизионе

Клуб

И

В

Н

П

М

Спартак

791

436

192

163

1455-839

ЦСКА

791

415

185

191

1270-745

Локомотив

791

387

221

183

1157-731

Динамо

760

310

219

231

1068-885

Кр.Советов

746

233

207

306

793-971

Ростов

730

212

213

305

774-974

Зенит

700

343

198

159

1114-691

Сине-бело-голубые впервые не сумели набрать очки в юбилейном матче. Ранее в знаменательных встречах питерцы добились четырех побед при двух ничьих. Любопытно, что Александр Самедов уже во второй раз испортил "Зениту" юбилей. В 2011-м году его точный удар на последней минуте принес "Динамо" домашнюю ничью.

Как "Зенит" проводил юбилейные матчи

Матч

Дата

Соперник

Счет

Голы

100-й

04.04.1998

ЦСКА (г)

2:1

Максимюк, Герасимец – Семак

200-й

11.06.2001

ЦСКА (г)

1:1

Горшков – Лысенко

300-й

11.09.2004

Кр.Советов (г)

1:0

Кержаков

400-й

23.03.2008

Москва (г)

2:0

Аршавин, Анюков

500-й

10.06.2011

Динамо (г)

1:1

Лазович – Самедов

600-й

20.09.2014

Ростов (г)

5:0

Рондон-3, Данни, Дьяков

700-й

27.11.2017

Спартак (г)

1:2

Кришито – Самедов, Луиз Адриану
Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Kolchak

Хоть бы в таблице правильный счет указали. ведь ниже же есть 3:1, а не 2:1

22:11