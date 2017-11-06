"Зенит" возобновит тренировки 9 ноября

Игроки "Зенита" отправились в национальные сборные, команда возобновит тренировки в четверг, 9 ноября, информирует официальный сайт клуба.
Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз примут участие в подготовке сборной России к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября).
Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони приглашены в команду Аргентины, которая встретится с Россией (11 ноября) и Нигерией (14 ноября). Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии, которая сыграет с Китаем (10 ноября) и Кореей (14 ноября).
Игроки, не вызванные в сборные, возобновят тренировки в Удельном парке после трехдневного перерыва.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-06-igroki-zenita-otpravilis-v-natsionalnye-sbornye-komanda-vozobnovit-trenirovki-v-chetverg.htm
- Александр Кокорин
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Сборная России (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Юрий Жирков
- сборная Китая (Футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Кореи (Футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Бранислав Иванович
- Сборная Нигерии (футбол)
- Дмитрий Полоз
- Александр Ерохин (футбол)
- Далер Кузяев
- Матиас Краневиттер
- Андрей Лунев
- Леандро Паредес
- Эмануэль Маммана
- Эмилиано Ригони