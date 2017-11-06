"Зенит" возобновит тренировки 9 ноября

Игроки "Зенита" отправились в национальные сборные, команда возобновит тренировки в четверг, 9 ноября, информирует официальный сайт клуба.

Андрей Лунев, Игорь Смольников, Юрий Жирков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Александр Кокорин и Дмитрий Полоз примут участие в подготовке сборной России к контрольным матчам с Аргентиной (11 ноября) и Испанией (14 ноября).

Леандро Паредес, Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер и Эмилиано Ригони приглашены в команду Аргентины, которая встретится с Россией (11 ноября) и Нигерией (14 ноября). Бранислав Иванович вызван в сборную Сербии, которая сыграет с Китаем (10 ноября) и Кореей (14 ноября).

Игроки, не вызванные в сборные, возобновят тренировки в Удельном парке после трехдневного перерыва. ​