"Зенит" возобновит тренировки 7 сентября

3 сентября футболисты "Зенита", задействованные в сентябрьских матчах сборных, отправились в расположение национальных команд, все остальные получили четыре выходных дня, сообщает официальный сайт клуба. Сине-бело-голубые делегировали в различные сборные 11 игроков. Это – Андрей Лунев, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Артем Дзюба Антон Заболотный (Россия), Леандро Паредес (Аргентина), Миха Мевля (Словения), Роберт Мак (Словакия), Луиш Нету (Португалия).

Игроки, не задействованные в матчах национальных сборных, продолжат тренироваться в пятницу, 7 сентября. Ближайший официальный матч "Зенит" сыграет 16 сентября на выезде против "Оренбурга".