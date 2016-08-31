"Зенит" вновь заявил Могилевца, чтобы он мог играть в ФНЛ

"Зенит" внес в заявку полузащитника Павла Могилевца. Ранее сине-бело-голубые вчерашним числом отзаявил 23-летнего футболиста. Это было сделано для того, что футболист мог в том числе играть и за "Зенит-2" в ФНЛ. Ранее подобный маневр клуб из Санкт-Петербурга проделал с Александром Рязанцевым.

Напоминим, что в минувшем сезоне Могилевец на правах аренды выступал за "Ростов". Он принял участие в 26 матчах премьер-лиги, отметившись голом и результативной передачей, и стал серебряным призером чемпионата России. В нынешнем сезоне Могилевец ни разу не выходил на поле в официальных играх.