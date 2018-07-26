"Зенит" включил Халка в одну компанию с Роналду, Шевченко и Раулем

Популярный портал B/R Football эффектно прокомментировал новость о смене игрового номера нападающим "ПСЖ" Кильяном Мбаппе. Чемпион мира-2018 будет играть в парижской команде под номером 7.

"Новый член в клубе", - говорится в сообщении B/R Football, к которому приложен коллаж выдающихся игроков, выступающих и выступавших под номером 7: Криштиану Роналду, Давид Вилья, Андрей Шевченко, Рауль и Дэвид Бекхэм.

The club has a new member. 7️⃣ pic.twitter.com/aJlRlxnCBL – B/R Football (@brfootball) 26 июля 2018 г.

Официальный Твиттер "Зенита" прокомментировал это сообщение, добавив фото экс-форварда клуба Халка.