"Зенит" вернулся в Петербург со сбора в ОАЭ

"Зенит" в Твиттере сообщил, что команда вернулась с первого сбора в ОАЭ. В рамках этого этапа подготовки сине-бело-голубые провели три товарищеских матча, одержав три победы с общим счетом 14:2 - над "Копенгагеном" (5:0), пражской "Славией" (5:1) и "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1).

Со 2 по 13 февраля футболисты "Зенита" будут тренироваться в турецком Белеке, где встретятся с чемпионом Словении ("Марибор", 10 февраля) и серебряными призерами Словакии ("Слован", 4 февраля) и Сербии ("Црвена Звезда", 7 февраля).

После 20 туров чемпионата России "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера "Локомотива" на 8 очков.