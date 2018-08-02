"Зенит" в трех словах объяснил, что лучше, чем секс

"Зенит" в англоязычном Твиттере присоединился к флешмобу, по условиям которого необходимо в трех словах описать, что может быть лучше, чем секс. Версия питерцев – когда забивает Дзюба.

В 1-м туре чемпионата России форвард стал автором победного гола в ворота "Енисея" (2:0). Во 2-м туре сине-бело-голубые дома сыграют с тульским "Арсеналом" (4 августа, начало – 16.30 по московскому времени).

Чемпионат России: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам