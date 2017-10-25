"Зенит" в полном составе начал подготовку к матчу против "Локомотива"

"Зенит" в полном составе приступил к подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против "Локомотива", информирует пресс-служба санкт-петербургской команды. Футболисты провели утреннее занятие, которое продолжалось около часа. У игроков на сегодня запланирована еще одна тренировка.

Сообщается, что "Зенит" продолжит тренироваться в ежедневном режиме до конца недели и в субботу отправится на предматчевый карантин.

Напомним, после 14 туров железнодорожники лидируют в турнирной таблице премьер-лиги, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.