13:31 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" в полном составе начал подготовку к матчу против "Локомотива"

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"Зенит" в полном составе приступил к подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против "Локомотива", информирует пресс-служба санкт-петербургской команды. Футболисты провели утреннее занятие, которое продолжалось около часа. У игроков на сегодня запланирована еще одна тренировка.

Сообщается, что "Зенит" продолжит тренироваться в ежедневном режиме до конца недели и в субботу отправится на предматчевый карантин.

Напомним, после 14 туров железнодорожники лидируют в турнирной таблице премьер-лиги, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Опрос

Кто будет лидировать в РФПЛ после матча "Зенит" - "Локомотив" в 15-м туре?
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Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-10-25-sine-belo-golubye-vozobnovili-trenirovki-v-polnom-sostave-.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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novic

В полном составе? Ну держись Локомотив.

13:50