"Зенит" в полном составе начал подготовку к матчу против "Локомотива"

"Зенит" в полном составе приступил к подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против "Локомотива", информирует пресс-служба санкт-петербургской команды. Футболисты провели утреннее занятие, которое продолжалось около часа. У игроков на сегодня запланирована еще одна тренировка.
Сообщается, что "Зенит" продолжит тренироваться в ежедневном режиме до конца недели и в субботу отправится на предматчевый карантин.
Напомним, после 14 туров железнодорожники лидируют в турнирной таблице премьер-лиги, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.
Матч "Зенит" – "Локомотив" пройдет 29 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Готовимся к матчу #ЗенитЛоко! 👍– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 25 октября 2017 г.
Билеты на воскресную игру: https://t.co/y3q9XAohUL pic.twitter.com/tPecs6nXe3
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Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-25-sine-belo-golubye-vozobnovili-trenirovki-v-polnom-sostave-.htm
novic
В полном составе? Ну держись Локомотив.
13:50