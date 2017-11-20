12:24 | Футбол — РФПЛ

"Зенит": "В Питере – пять по-прежнему актуально"


"Зенит" на своей официальной странице в Твиттере опубликовал видеозапись, на которой лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил песню победе клуба в матче 17-го тура чемпионата России над "Тосно" (5:0).

Музыкант записал этот ролик после игры 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (5:1). Как отметили в пресс-службе петербуржцев, "в Питере – пять по-прежнему актуально".

"В Питерепять". Заголовок "СЭ" вдохновил "Шнура" на новую песню

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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