"Зенит" - в числе лидеров по просмотрам YouTube-каналов клубов в октябре

Официальный YouTube-канал "Зенита" вошел в число лидеров по просмотрам каналов футбольных клубов в октябре. По данным Depor Finanzas, канал петербуржцев смотрели 3,18 миллиона зрителей - это 11-й результат в Европе. Петербуржцы обошли YouTube-каналы таких клубов, как "Челси", "Интер", дортмундская "Боруссия" и "Тоттенхэм".

Лидером с огромным отрывом стала "Барселона" - аудитория ее канала составила 21 миллион зрителей. У второго места - "ПСЖ" - почти в три раза меньше (8,34 миллиона), тройку замкнул "Ливерпуль" - 6,81 миллиона.

Всего в двадцатку лидеров вошли семь клубов из Англии, по три - из Испании и Голландии, по два - из Франции, Италии и Германии. "Зенит" стал единственным представителем России.