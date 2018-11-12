"Зенит" - в числе лидеров по просмотрам YouTube-каналов клубов в октябре

Официальный YouTube-канал "Зенита" вошел в число лидеров по просмотрам каналов футбольных клубов в октябре. По данным Depor Finanzas, канал петербуржцев смотрели 3,18 миллиона зрителей - это 11-й результат в Европе. Петербуржцы обошли YouTube-каналы таких клубов, как "Челси", "Интер", дортмундская "Боруссия" и "Тоттенхэм".
Лидером с огромным отрывом стала "Барселона" - аудитория ее канала составила 21 миллион зрителей. У второго места - "ПСЖ" - почти в три раза меньше (8,34 миллиона), тройку замкнул "Ливерпуль" - 6,81 миллиона.
Всего в двадцатку лидеров вошли семь клубов из Англии, по три - из Испании и Голландии, по два - из Франции, Италии и Германии. "Зенит" стал единственным представителем России.
📲⚽ TOP 20 best european football clubs ranked by total views on #youtube during october 2018!!!– Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 11 ноября 2018 г.
🌍
🏴7
🇪🇸3
🇳🇱3
🇫🇷2
🇮🇹2
🇩🇪2
🇷🇺1#SocialMediaFootballLeague pic.twitter.com/d2z8HFGbbJ