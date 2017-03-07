22:59 7 марта | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" в апреле сыграет с "Уралом" на стадионе "Крестовский"

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"Зенит" проведет первый матч на стадионе "Крестовский" 23 апреля этого года, сообщает сайт Welcome 2018. Встреча против "Урала" состоится в рамках 24-го тура чемпионата России. Летом на арене пройдут игры Кубка конфедераций-2017, в том числе матч открытия и финал.

– Три матча пройдут на стадионе до Кубка конфедераций, – начальник сектора комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгений Гагонин. – Первый пройдет 23 апреля между "Зенитом" и Уралом". Затем игры состоятся 7 мая и 17 мая. Все три игры будут проходить с участием "Зенита".

Дополнительная информация

http://m.welcome2018.com/journal/materials/pervyy-match-na-stadione-sankt-peterburg-proydet-23-aprelya/

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