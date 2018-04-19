"Зенит" установил рекорд посещаемости

Перенесенный матч 23-го тура чемпионата России "Зенит" – "Динамо" (2:1) посетили 33 793 болельщика. Таким образом, суммарная домашняя посещаемость питерской команды составила 561 892 зрителя (43 222 в среднем). Это рекорд чемпионатов России.

Предыдущий принадлежал "Алании", домашние матчи которой в чемпионате России-1995 посетили 526 700 человек (35 046 в среднем).

Напомним, что "Зенит" сыграет еще два домашних матча в этом чемпионате – с ЦСКА и "СКА-Хабаровск". Даже если на эти матчи никто не придет, рекорд у "Зенита" никто не отнимет. (Алексей МОРОЗ)