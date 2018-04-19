"Зенит" установил рекорд посещаемости

Перенесенный матч 23-го тура чемпионата России "Зенит" – "Динамо" (2:1) посетили 33 793 болельщика. Таким образом, суммарная домашняя посещаемость питерской команды составила 561 892 зрителя (43 222 в среднем). Это рекорд чемпионатов России.
Предыдущий принадлежал "Алании", домашние матчи которой в чемпионате России-1995 посетили 526 700 человек (35 046 в среднем).
Напомним, что "Зенит" сыграет еще два домашних матча в этом чемпионате – с ЦСКА и "СКА-Хабаровск". Даже если на эти матчи никто не придет, рекорд у "Зенита" никто не отнимет. (Алексей МОРОЗ)
Mi2s
С такой посещаемостью должно быть 2-3 место, а не 5-е!
21:52 19 апреля
баламошка
Мешки установили мировой рекорд по раздаче бесплатных билетов. Это маркетинг по-газпромовски. Такое же чудо недавно явил выходец из Газпрома товарищ Геркус. Не привилось, почему-то.
18:37 19 апреля
Чупа-чупас
Don дебилушка - слышал звон, да не знаешь где он.
18:10 19 апреля
голос из Санкт-Петербурга
Don zenitoma, о а вот и главный раздатчик бесплатных билетов на матчи фк "бомж") Все билеты раздал?) Ваша настоящая цифра - это 12000 на матче Тосно - Зенит на Петровском)))) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ (Господин) г-нDon. А ваша посещаемость - 9820 на матче с Ростовом.
18:02 19 апреля
Ю.Ю.
Не понятно только, почему на самую титулованную и любимую народом команду не ходит столько болел?
17:46 19 апреля
Don
zenitoma, о а вот и главный раздатчик бесплатных билетов на матчи фк "бомж") Все билеты раздал?) Ваша настоящая цифра - это 12000 на матче Тосно - Зенит на Петровском))))
17:40 19 апреля
mrFduch
561 892 - 33 793 = 528 099 Похоже, что рекорд был побит еще в прошлом туре.
17:12 19 апреля
zenitoman
Москва плачет, Открывашка+Конюшня+Черкизон = вместе столько не собирают.
17:08 19 апреля