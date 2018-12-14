"Зенит" ушел в отпуск и вернется к тренировкам 15 января

"Зенит" ушел в зимний отпуск, говорится в сообщении на официальном сайте клуба. С 12 по 14 января игроки "Зенита" будут проходить медосмотр. Планируется, что 15 января команда отправится в Катар, где будет тренироваться до 28 января. На первых тренировочных сборах "Зенит" сыграет с "Локомотивом", "Спартаком" и "Ростовом".

Ближайшие официальные матчи сине-бело-голубые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы. Соперник будет определен по результатам жеребьевки, которая состоится 17 декабря в Ньоне.