"Зенит" – "Урал": судья не назначил пенальти за фол на Дзюбе

На 53-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" ошибся арбитр Станислав Васильев. Судья, занимавший неплохую позицию, неправильно оценил единоборство Брызгалова и Дзюбы. Защитник гостей, пытаясь выбить мяч, ударил зенитовского нападающего правой ногой по левому голеностопу и сбил соперника. Судье следовало назначить 11-метровый удар в ворота "Урала".

А вот на 5-й минуте, когда Дзюба тоже упал в штрафной площади уральцев, Васильев принял верное решение, продолжив игру. (Александр БОБРОВ)