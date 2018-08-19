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"Зенит" – "Урал": судья не назначил пенальти за фол на Дзюбе

На 53-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" ошибся арбитр Станислав Васильев. На 53-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" ошибся арбитр Станислав Васильев.
На 53-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит" – "Урал" ошибся арбитр Станислав Васильев.

На 53-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Зенит""Урал" ошибся арбитр Станислав Васильев. Судья, занимавший неплохую позицию, неправильно оценил единоборство Брызгалова и Дзюбы. Защитник гостей, пытаясь выбить мяч, ударил зенитовского нападающего правой ногой по левому голеностопу и сбил соперника. Судье следовало назначить 11-метровый удар в ворота "Урала".

А вот на 5-й минуте, когда Дзюба тоже упал в штрафной площади уральцев, Васильев принял верное решение, продолжив игру. (Александр БОБРОВ)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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