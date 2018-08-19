"Зенит" – "Урал": прямая трансляция – в 19.00

В эти выходные проходят игры четвертого тура чемпионата России по футболу. Главная встреча воскресенья состоится в Северной столице, где сыграет питерский "Зенита" с "Уралом" из Екатеринбурга. Начало игры – в 19.00 по Москве. Сине-бело-голубые могут улучшить свой старт в сезоне – команда Сергея Семака, напомним, стартовала с трех побед с общим счетом 4-0, а среди недели и вовсе разнесла минское "Динамо" в отборе Лиги Европы – 8:1. "Урал" же в свою очередь начал чемпионат не самым удачным образом – команда Дмитрия Парфенова смогла набрать всего одно очко в первых трех играх.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Зенит" – "Урал".

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Зенит" – "Урал": трансляция