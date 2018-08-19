"Зенит" - "Урал": Нобоа увезли с поля на электрокаре

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа получил повреждение в матче 4-го тура против "Урала". Футболист неудачно пошел в отбор и ударился ногой об газон.

Эквадорца увезли с поля на электрокаре и отправили в раздевалку. Подняться с носилок самостоятельно он не смог.

Травмированный Кристиан НОБОА. Фото ФК "Зенит"

Нобоа при этом едва сдерживал слезы от боли и держался за правую ногу выше колена. Главный тренер зенитовцев Сергей Семак и партнеры по команде подбодрили хавбека.

Травмированный Кристиан НОБОА. Фото ФК "Зенит"

Вместо Нобоа на 59-й минуте вышел хавбек Матиас Краневиттер.

Сергей Семак: "Нобоа - огромная потеря для "Зенита"

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