"Зенит" - "Урал": Нобоа увезли с поля на электрокаре

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа получил повреждение в матче 4-го тура против "Урала". Футболист неудачно пошел в отбор и ударился ногой об газон.
Эквадорца увезли с поля на электрокаре и отправили в раздевалку. Подняться с носилок самостоятельно он не смог.
Травмированный Кристиан НОБОА. Фото ФК "Зенит"
Нобоа при этом едва сдерживал слезы от боли и держался за правую ногу выше колена. Главный тренер зенитовцев Сергей Семак и партнеры по команде подбодрили хавбека.
Травмированный Кристиан НОБОА. Фото ФК "Зенит"
Вместо Нобоа на 59-й минуте вышел хавбек Матиас Краневиттер.
Сергей Семак: "Нобоа - огромная потеря для "Зенита"
Статистика Кристиан Нобоа - здесь.
#ЗенитУрал - 2:1– СЭЗенит (@zenit_se) 19 августа 2018 г.
Нобоа увозят с поля на носилках
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