"Зенит" - "Урал": Дриусси - в стартовом составе петербуржцев

Стали известны составы "Зенита" и "Урала" на матч 4-го тура чемпионата России. С первых минут в составе питерцев появится нападающий Себастьян Дриусси.

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Нобоа, Ерохин, Паредес, Мак, Дриусси, Дзюба.

Запасные - Кержаков, Лодыгин, Анюков, Чернов, Нету, Оздоев, Эрнани, Краневиттер, Заболотный.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Ходжаниязов, Балажиц, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.

Запасные - Баклов, Полетаев, Данцев, Динга, Ароян, Евсеев, Егорычев, Эль Кабир, Юсупов.

"Зенит" - "Урал": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 4-й тур, начало - в 19.00 по московскому времени, онлайн-трансляция матча