"Зенит" упустил победу над "Анжи" и не смог догнать ЦСКА

"Зенит" на выезде не смог обыграть "Анжи" в матче 8-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 2:2. Питерцы по ходу матча вели со счетом 2:0 благодаря дублю Артема Дзюбы, однако "Анжи" усилиями Бериши и Боли смог сравнять счет. "Зенит" не имеет поражений в чемпионате, но располагается на третьем месте в турнирной таблице с 16 очками. "Анжи" продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей и набрал 12 баллов. В следующем туре "Зенит" примет "Спартак", а "Анжи" сыграет на выезде с "Крыльями Советов".

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:2)

Голы: Дзюба, 7 – угловой (0:1). Дзюба, 18 – штрафной (0:2). Бериша, 28 – с пенальти (1:2). Боли, 64 (2:2).

"Анжи" (Махачкала): Беленов, Менса, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Георгиевский, Иличевич (Мутари, 82), Мусалов, Гасанов, Бериша (Эбесилио, 87), Будковский (Боли, 56).

"Зенит" (Санкт-Петербург): М.Кержаков, Смольников, Кришито, Нету, Жирков, Хави Гарсия, Витсель (Маурисиу, 67), Жулиану, Шатов (Джорджевич, 79), Дзюба, Мак (Кокорин, 56).

Предупреждения: Гасанов, 39. Боли, 61. Хави Гарсия, 72. Ямбере, 74. Бериша, 87. Жирков, 90+2.

Судьи: ЕСЬКОВ. Сафьян, Чельцов (все Москва).

25 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена