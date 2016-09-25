"Зенит" упустил победу над "Анжи" и не смог догнать ЦСКА

"Зенит" на выезде не смог обыграть "Анжи" в матче 8-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 2:2. Питерцы по ходу матча вели со счетом 2:0 благодаря дублю Артема Дзюбы, однако "Анжи" усилиями Бериши и Боли смог сравнять счет. "Зенит" не имеет поражений в чемпионате, но располагается на третьем месте в турнирной таблице с 16 очками. "Анжи" продлил свою беспроигрышную серию до трех матчей и набрал 12 баллов. В следующем туре "Зенит" примет "Спартак", а "Анжи" сыграет на выезде с "Крыльями Советов".
Чемпионат России
Премьер-лига
8-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:2)
Голы: Дзюба, 7 – угловой (0:1). Дзюба, 18 – штрафной (0:2). Бериша, 28 – с пенальти (1:2). Боли, 64 (2:2).
"Анжи" (Махачкала): Беленов, Менса, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Георгиевский, Иличевич (Мутари, 82), Мусалов, Гасанов, Бериша (Эбесилио, 87), Будковский (Боли, 56).
"Зенит" (Санкт-Петербург): М.Кержаков, Смольников, Кришито, Нету, Жирков, Хави Гарсия, Витсель (Маурисиу, 67), Жулиану, Шатов (Джорджевич, 79), Дзюба, Мак (Кокорин, 56).
Предупреждения: Гасанов, 39. Боли, 61. Хави Гарсия, 72. Ямбере, 74. Бериша, 87. Жирков, 90+2.
Судьи: ЕСЬКОВ. Сафьян, Чельцов (все Москва).
25 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена
ny neru
Если не ошибаюсь то 23 мяча за 2 недели забил Зенит! Завидуйте!
09:25 26 сентября
пантелеевич61
Печалится особо не стоит - Зенит свое возьмет еще - а вот армейцы ( 17 человек почти основного состава) если победят в чемпионате ... Будут героями .остальных спартанцев в расчет не берем - не потянут .
02:53 26 сентября
Андрей Палыч 1979
Al Rains,значит поговорим после 20-го тура.Но судя по восьми турам,всё идёт к чемпионству Зенита.Команда набирает ход и обороты,а конкуренты наоборот,збавляют.
23:49 25 сентября
Al Rains
Андрей Палыч 1979 Сомневаюсь на счёт зени, но учитывая проблемы со "строительством" болотного стадиона, ведь надо отбивать эту сумму, а в гос. бюджете денег нет..., щас будет много странных матчей в чемпе...так что пока прогнозы это "желаемое за действительное"...тем более последние годы некоторые деятели стараются интригу до конца сохранять и притормаживают разогнавшихся))...так что имхо после 20 тура 3-4 команды будут претендовать...тенденция, однако))
23:41 25 сентября
Андрей Палыч 1979
Ничего страшного не произошло.Команда находится в периоде становления.Видно,что игроки уже понимают,чего хочит Луческу.Получили пеналь и дурочка с рикошета.Витселю нельзя было там водится,да ещё на таком поле.Из конкурентов за чемпионство у нас 2 соперника.В данный момент у ЦСКА скамейки вообще нет их просто не хватит на весь сезон.А Спартак с новым тренером тоже ищет свою игру и на одном кураже они весь чемпионат не продержутся на первом месте.Так что всё идёт к тому,что золото будет в Питере.
23:24 25 сентября
Nikita313
пииитерец ты петух. готовьтесь брать за щеку
22:57 25 сентября
xueks
все мешки очки потеряли, жаль вчера краснодар не дожал гинеровик
22:56 25 сентября
фантазиста
Перед принципиальной встречей такая ничья пойдет только на пользу. Ибо класса пока недостаточно, нужно еще быть чуть проще и злее.
22:55 25 сентября
Al Rains
Тотализаторный матч не иначе...опять "чудачат" некоторые))
22:30 25 сентября
NF
Dennis-Ber ------------ Хочешь откровенно. Хорошо, давай. Смех в том, что я не болею ни за один клуб чемпионата. Кстати, писал уже об этом. Когда-то, в первой половине нулевых, более симпатичны были ЦСКА и "Локомотив", особенно матчи между ними, а так я всегда был коллективный товарищ, болел за нацсборные, ибо там не должно быть клубных дрязг и различий. Для меня футбол начался с ЧМ-2002. Правда, и нацсборная уже давно разочаровывает. Так что не болею ни за ЦСКА, ни за "Спартак", ни за "Зенит". Мне параллельны клубные боления, хотя уважаю других за симпатии к командам. А последние игры клубов просто реально позабавили, ибо не шибко ждал таких результатов. А насчет "Спартака" банальная правда, ибо предсказуем клуб, как обычно. Ждал я таких осечек. Просто смотрю футбол, надеясь увидеть что-либо приличное, но давно уже не вижу. В нулевых футбол был лучше...
22:29 25 сентября
Пиитерец
Возили Анжу весь матч, но два дурика запустили. Несчастный случай. Не вижу, кто может помешать нам стать первыми. Зоопарк, штоле? Клячи совсем старые стали, быки худосочные ещё, а хрюшки, они хрюшки и есть, уже сдуваться начали, хоть и сосредоточены теперь исключительно на шампионстве.
22:29 25 сентября
Sterx
Kingdom Of Fan's Illusion ============================================================================================================= Зато ты о всех, кто комментарии на сайте СЭ оставляет, всё знаешь :D Фантазировал сейчас ты. Видать бурно, аж целых 16 минут :D
22:29 25 сентября
Thomas_Boy
Ю.Ю. ___________ А чего АЕК? С АЕКом не "Спартак" играл, а ФК "Алень".
22:27 25 сентября
Адекватный Зритель_
"Зенит - Кавказ дорога дружбы" (с) Я на классном сайте с договорняками на 2:2 поставил - и 8 из 8 зашло.
22:23 25 сентября
Kingdom Of Fan's Illusion
Sterx ///// Стеркс, вешай лапшу на уши другим, но только не мне. Во-первых, про меня ты мало что знаешь. А, во-вторых, Митьку, которого ты имеешь в виду, я никогда не видел. Фантазируй дальше!
22:23 25 сентября
Ю.Ю.
Thomas_Boy ________________ Не верю! Ладно бы АЕК или дальневосточный СКА. Но Уфа ... Нет, не верю!
22:22 25 сентября
Дузер
Швейцарец ну ты то про медальки золотого цвета я так понимаю можешь только у деда спрашивать о том как они выглядят)Что же до игры и Луческу,то мне футбол его нравится,играет вся команда и забивают много,что же до сегодняшнего результата,то это несчастный случай и не более,просто с цска мы на ничью не наиграли,но была ничья,а сегодня должны были выиграть,но удача сегодня была с анжи и беленовым.Зенит самая результативная команда 18 голов,плюс 4 в ЛЕ,плюс 5 в кубке и один в суперкубке и в итоге 28 голов за десять матчей,а это 2,8 за игру,так что футбол Луческу мне нравится,это не Боаш с тактикой дай мяч Халку и посмотрим!
22:22 25 сентября
Thomas_Boy
Ю.Ю. ____________ Ошибаешься!!! Глушак верещит, что засудиди. ___________ Глушак - не наш воспитанник, верещать его басурман на ж/д вокзале научил. Истину говорю: поддались "Уфе".
22:17 25 сентября
ненавистник_политпроектов
Зенит - это второй после Динамо фарм-клуб Анжи! Шатов, Жирков, Кержаков и Кокорин решили не наказывать свой бывший клуб и согласились на ничью.
22:17 25 сентября
Sterx
King's Bounty IIII Порванный тут только ты! Особенно забавляют твои эротические воспоминания о том, как ты со своим студенческим товарищем в Питере "дружил" :D __________________________________ с kirillzopupych или гадзолуп !!!! ============================================================================================================= с Митькой и ростовским директором дивана! :D
22:14 25 сентября
Ю.Ю.
Thomas_Boy ____________ Ошибаешься!!! Глушак верещит, что засудиди.
22:13 25 сентября
Orfey1973
Швейцарец, ну ну... 20 голов в 5 матчах, из которых 4 крупные победы и одна ничья, безусловно не вселяют оптимизм в болельщиков Зенита.))
22:13 25 сентября
Ю.Ю.
Швейцарец _______________ ))))))))) А вы, значит, ещё помните, как выглядят золотые медальки?
22:12 25 сентября
Kingdom Of Fan's Illusion
King's Bounty IIII //// Шоколадка, по неосторожности раздавленная босой ногой бомжа.
22:12 25 сентября
King's Bounty IIII
Sterx Kingdom Of Fan's Illusion ============================================================================================================= Порванный тут только ты! Особенно забавляют твои эротические воспоминания о том, как ты со своим студенческим товарищем в Питере "дружил" :D __________________________________ с kirillzopupych или гадзолуп !!!!
22:09 25 сентября
Швейцарец
Хе - Хе - Хе - Хе!!! Эх, Питер, Питер! Похоже, Вам надолго придется забыть цвет золотых медалей и вообще про Лигу Чемпионов!!! С Цыганом во главе и с "Лучшим Специалистом по почтальонам БББ", плюс Санечка Кокоша!!! Вы всегда будете ниже Питерской канализации!...
22:08 25 сентября
Dennis-Ber
NF Нет, народ, это реально забавные два дня: ничья ЦСКА, ничья "Зенита", а венчает все предсказуемость "Спартака". И в этой ситуации, что опять же забавно, более всего есть о чем сожалеть именно ЦСКА. Но у ЦСКА хотя бы легкое оправдание в виде еврокубков есть. Как и у "Зенита". А "Спартак" всегда "Спартак", не разочаровывает... ============= Вот прочитал тебя (а я тебя давно помню и почитаю - и как старожила, и как толкового чувака). Скажи мне (или не скажи). Вот весь твой пост этот - он о чём?.. Есть ощущение, что при всех равных критериях - есть "более равные", то есть - более негативные или, напротив, сильно позитивные!.. То, что ты топишь за своих, невзирая на логику (что свойственно в такой крайней форме обычно одноклеточным троллям, а ты - явно не из них)... Так так и скажи - от Спартака - тошнит! (меня, кстати, давно). Но ты ж этого не делаешь... ты пишешь "А венчает все предсказуемость "Спартака"... Дргое дело - если ты реально красно-белый и не троллишь типа. Ну тогда - втройне капец и мама не горюй, что назывется!!. Если ты спартаковский, то тогда строчки - " А "Спартак" всегда "Спартак", не разочаровывает..." выглядят откровенным предательством с точки зрения "твоих", нет?.. Понятно, ты скажешь - нет. Но будешь не прав.))))
22:08 25 сентября
Sterx
Kingdom Of Fan's Illusion ============================================================================================================= О том, чем ты занимаешься в свободное время и так все знают. Америку ты не открыл :D
22:07 25 сентября
Dolphin75
Дузер Ничего в следующем туре свиноматок натянем,именно в личной встрече хочется обойти крючкозадых) 21:50 ___________ Хочется, да не можется. Побед количества не хватит.
22:06 25 сентября
Wild Weasel
Дузер _ Без поражений только зенит и цска ______ Вот это непорядок! Ждем подвигов Спартака и Ростова!
22:05 25 сентября