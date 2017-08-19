"Зенит" улучшил предложение по Ригони?

"Зенит" сделал новое предложение по защитнику "Индепендьенте" Эмилиано Ригони. По информации TyC Sports, детали возможной сделки не разглашаются, однако сумма трансфера должна устроить аргентинцев.

Ранее главный тренер "Зенита" Роберто Манчини сообщил, что в ближайшее время ждет Ригони в команде. По данным СМИ, российский клуб заплатит за 24-летнего хавбека около 10 миллионов евро. Он выступает за "Индепендьенте" с 2016 года, в минувшем сезоне он забил 11 голов в 30 матчах.