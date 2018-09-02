21:08 | Футбол — РПЛ

"Зенит": "Уходим на перерыв на первом месте!". "Спартак": "Мощная игра!"


Твиттер "Зенита" после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) напомнил о том, что клуб, несмотря на потерю очков, сохранил первое место перед перерывом на матчи сборных.

"Матч окончен. Уходим на сентябрьский перерыв на первом месте!" – говорится в сообщении.

Твиттер "Спартака" был более многословен.

"Мощная игра!!! "Спартак" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги 2018/19 в невероятно напряженном матче сыграл вничью с "Зенитом" – 0:0", – прокомментировала пресс-служба красно-белых результат встречи.

Зенит - Спартак М

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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