"Зенит": "Уходим на перерыв на первом месте!". "Спартак": "Мощная игра!"

Твиттер "Зенита" после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) напомнил о том, что клуб, несмотря на потерю очков, сохранил первое место перед перерывом на матчи сборных.
"Матч окончен. Уходим на сентябрьский перерыв на первом месте!" – говорится в сообщении.
Все, 0:0. Матч окончен. Уходим на сентябрьский перерыв на первом месте! #ЗенитСпартак pic.twitter.com/MY3Z6PLlL3– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 2 сентября 2018 г.
Твиттер "Спартака" был более многословен.
"Мощная игра!!! "Спартак" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги 2018/19 в невероятно напряженном матче сыграл вничью с "Зенитом" – 0:0", – прокомментировала пресс-служба красно-белых результат встречи.
🏁 Мощная игра!!! 🔴⚪💪🏻– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 сентября 2018 г.
"Спартак" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги 2018/19 в невероятно напряженном матче сыграл вничью с "Зенитом" – 0:0.
Следующий матч "Спартак" проведёт на стадионе @otkritiearena с "Ахматом" в 7-м туре РПЛ 2018/19.#ЗенитСпартак – 0:0 pic.twitter.com/ZcRaC6gLVo