"Зенит": "Уходим на перерыв на первом месте!". "Спартак": "Мощная игра!"

Твиттер "Зенита" после матча 6-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) напомнил о том, что клуб, несмотря на потерю очков, сохранил первое место перед перерывом на матчи сборных.

"Матч окончен. Уходим на сентябрьский перерыв на первом месте!" – говорится в сообщении.

Твиттер "Спартака" был более многословен.

"Мощная игра!!! "Спартак" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги 2018/19 в невероятно напряженном матче сыграл вничью с "Зенитом" – 0:0", – прокомментировала пресс-служба красно-белых результат встречи.