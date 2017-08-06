"Зенит": "Убедительный триумф команды Манчини"

Пресс-служба "Зенита" опубликовала отчет о победе в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги над "Спартаком" (5:1). Приводим часть этого текста.
Долгожданное событие случилось за 10 минут до конца первой половины: спартаковцы в простой ситуации потеряли мяч на своей половине поля, Дриусси незамедлительно отправил Кокорина в прорыв к воротам Реброва, форвард обыграл голкипера и открыл счет – 1:0.
Ответ "Зенита" под конец тайма получился хлестким и оглушающим: Смольников перехватил мяч на чужой половине, отдал Дриусси, и аргентинец выкатил Ерохину, который разобрался в эпизоде мастерски – 2:0.
Оказавшись на грани пропасти, москвичи побежали вперед с самого начала второй половины игры, однако вместо положительного эффекта от своей активности получили множество опаснейших контратак "Зенита". В одной из них Шатов прицельно бил в дальний угол – на пути встала пятка защитника, лишив Олега красивого гола.
Расстраиваться долго не пришлось: уже на 57-й минуте Кришито оказался самым хитрым в чужой штрафной и внес мяч в ворота буквально с метра, оформив разгром – 3:0.
Но и это было не все. Едва не пропустив от Промеса, промахнувшегося по пустым воротам, петербуржцы организовали свой забег вперед, в финале которого получивший передачу Кузяев не оставил шансов Реброву ударом в "девятку" – 4:0.
"Зенит" продолжал контратаковать, делая это более чем успешно, но на 70-й минуте гости получили право на вполне очевидный пенальти: Маммана сфолил на Зе Луише, а Промес точно реализовал одиннадцатиметровый – 4:1.
Надежды "Спартака" на возвращение в игру жили еще семь минут – ровно до того момента, как Кришито не исполнил кросс на линию ворот москвичей, где транзитом через Реброва мяч залетел куда надо, 5:1.
После такого оправиться гости не имели никаких шансов. А "Зенит" на кураже легко бежал вперед. В самой концовке страсти накалились до предела, и Смольников вместе с Луизом Адриану после открытого конфликта отправились отдыхать досрочно. Ну а спустя полминуты разрешение на это получили все остальные – финальный свисток зафиксировал убедительный триумф команды Роберто Манчини.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-06-zenit-spartak-sine-belo-golubye-gromyat-moskvichey-na-sankt-peterburge.htm
- Александр Кокорин
- Артем Ребров
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Роберто Манчини
- Луиз Адриану
- Доменико Кришито
- Олег Шатов
- Александр Ерохин (футбол)
- Квинси Промес
- Далер Кузяев
- Зе Луиш
- Себастьян Дриусси
- Эмануэль Маммана
PitersS
Всей службе Зенита неплохо бы сразу "затянуть гайки" с фаерами на стадионе и после их применения увеличивать стоимость фанатских билетов на определенную сумму, а задержанных с фаерами на контроле и внутри стадиона отлучать от посещения матчей Зенита. Если сразу не решить вопрос, то, так и будем опять канючить. Кстати, и ТВ надо подключиться к вопросу-пол-матча смотришь игру как в тумане. Все покупают крутые телевизоры, чтобы не мутную картину смотреть..
22:59 6 августа
shpasic
ЦСКА на девятом, Спартак на десятом, Динамо на одиннадцатом. интересно, Сергей Богданович уже табличку вырезал?
22:33 6 августа
Malshion
Санька Панов, приезжай ещё, на фарт =)
22:30 6 августа
mallwen
У одних все удары в створ голами стали, а у других провал в середине и на фланге Комбарова. Всё закономерно. Даже хорошо, что так, а не 2:1 какие-нить...
22:28 6 августа