"Зенит": "Убедительный триумф команды Манчини"

Пресс-служба "Зенита" опубликовала отчет о победе в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги над "Спартаком" (5:1). Приводим часть этого текста.

Долгожданное событие случилось за 10 минут до конца первой половины: спартаковцы в простой ситуации потеряли мяч на своей половине поля, Дриусси незамедлительно отправил Кокорина в прорыв к воротам Реброва, форвард обыграл голкипера и открыл счет – 1:0.

Ответ "Зенита" под конец тайма получился хлестким и оглушающим: Смольников перехватил мяч на чужой половине, отдал Дриусси, и аргентинец выкатил Ерохину, который разобрался в эпизоде мастерски – 2:0.

Оказавшись на грани пропасти, москвичи побежали вперед с самого начала второй половины игры, однако вместо положительного эффекта от своей активности получили множество опаснейших контратак "Зенита". В одной из них Шатов прицельно бил в дальний угол – на пути встала пятка защитника, лишив Олега красивого гола.

Расстраиваться долго не пришлось: уже на 57-й минуте Кришито оказался самым хитрым в чужой штрафной и внес мяч в ворота буквально с метра, оформив разгром – 3:0.

Но и это было не все. Едва не пропустив от Промеса, промахнувшегося по пустым воротам, петербуржцы организовали свой забег вперед, в финале которого получивший передачу Кузяев не оставил шансов Реброву ударом в "девятку" – 4:0.

"Зенит" продолжал контратаковать, делая это более чем успешно, но на 70-й минуте гости получили право на вполне очевидный пенальти: Маммана сфолил на Зе Луише, а Промес точно реализовал одиннадцатиметровый – 4:1.

Надежды "Спартака" на возвращение в игру жили еще семь минут – ровно до того момента, как Кришито не исполнил кросс на линию ворот москвичей, где транзитом через Реброва мяч залетел куда надо, 5:1.

После такого оправиться гости не имели никаких шансов. А "Зенит" на кураже легко бежал вперед. В самой концовке страсти накалились до предела, и Смольников вместе с Луизом Адриану после открытого конфликта отправились отдыхать досрочно. Ну а спустя полминуты разрешение на это получили все остальные – финальный свисток зафиксировал убедительный триумф команды Роберто Манчини.

Голы "Зенита". Кто у "Спартака" виноват?