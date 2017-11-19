"Зенит" - "Тосно": котировки букмекеров

Сегодня состоится матч 17-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Тосно". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Зенит" - "Тосно"

Прогноз Winline – П1 1.27 – Н 4.88 – П2 9.82

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Зенит" - "Тосно".

Прямая трансляция матча "Зенит" - "Тосно" – в воскресенье, 19 ноября, на каналах "Матч ТВ" и "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Зенит": Лодыгин - Смольников, Иванович, Мевля, Кришито - Паредес, Краневиттер, Ерохин - Ригони, Кокорин, Полоз.

"Тосно": Юрченко - Кутин, Буйволов, Дугалич, Сухарев - Карницкий - Галиулин, Трошечкин, Мирзов - Марков, Заболотный.

ПОТЕРИ: Лунев (травма) - Вукушич (травма), Чернов (дисквалификация), Мухаметшин, Полетанович (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

5 матчей не может победить "Зенит" (+0=3-2, мячи 2-6). Последний успех питерского клуба, долгое время возглавлявшего турнирную таблицу, пришелся на встречу 11-го тура с "Краснодаром" (2:0).

19 минут остается "Зениту" до повторения его худшей безголевой серии в российской истории. В 1998 году сине-бело-голубые под руководством Анатолия Бышовца не забивали 384 минуты, команда Роберто Манчини не может огорчить соперников 365 минут.

"Тосно" – одна из немногочисленных команд, которая демонстрирует более впечатляющие результаты на выезде. Команда набрала 10 очков в гостях и семь дома.

"Тосно" и "Уфа" – в 16 турах ни разу не получили права на пробитие пенальти. Любопытно, что именно эти клубы лидируют по числу нарушений в своей штрафной (пять совершили тосненцы, четыре – уфимцы).

ПРОГНОЗ

Анатолий БЫШОВЕЦ, экс-главный тренер сборной России:

2:0. Обстановка в "Зените" непростая. Одни, аргентинцы, приехали постоянно играть, но не могут этого делать из-за лимита. А другие, россияне, в половинчатом состоянии – вроде бы, из-за лимита, игроки основного состава, но полноценной практики нет. Тем не менее, серия неудач прервется.

Сергей ЕГОРОВ, обозреватель "СЭ":

4:1. У "Тосно" очень симпатичная команда, но когда твой соперник такого уровня, да еще не может победить уже несколько матчей подряд, шансов минимум.